وزير المجاهدين يعطي إشارة إنطلاق تصوير فيلم حول الشهيد سي الحواس

أعطى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إشارة إنطلاق تصوير فيلم “حامي الصحراء” للمخرجة ياسمين شويخ. حول حياة ونضال البطل الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المدعو “سي الحواس”.

وقال وزير المجاهدين، بعد إعطاء إشارة إنطلاق تصوير المشاهد الأولى لهذا الفيلم من بلدية مشونش ببسكرة. بمعية المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري أحمد راشدي. أن الفيلم الروائي يدور حول شخصية لها رمزية وقيمة وطنية في كفاح المنطقة في دحض مشروع فصل الصحراء. وتجسيد الوحدة بين الوطنيين في معركة إستشهاده رفقة العقيد عميروش.

وأضاف وزير المجاهدين، أن إنتاج هذه الأعمال التي تعنى بالموروث الثقافي والتاريخي. ولاسيما المتعلق بالمقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير. قد تم من خلال إنتقاء سيناريوهات بعد دراسة العروض المقدمة للجنة قراءة متخصصة. كما ستتم مرافقة العمل من الناحية التاريخية ومتابعة كل مراحل تصوير الفيلم حتى يكون خاليا من أي إختلال أو إبتعاد عن محور الشخصية.

من جهته، أبرز مدير المركز الوطني للصناعة السينيماتوغرافية علاء الدين قوامي، أن هذا الإنتاج التنفيذي الثالث الذي أسندت مهامه للمركز من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بعد إطلاق فيلم عن حياة الشهيد زيغود يوسف من قسنطينة. وفيلم عن الشهيد سي امحمد بوقرة من المدية. ليتم إعطاء إشارة فيلم “سي الحواس” حامي الصحراء من بسكرة. لما لها من رمزية في مسقط رأسه. مؤكدا أن هذا العمل الذي تم اختيار المخرجة ياسمين شويخ لإخراجه.

أما المخرجة ياسمين شويخ، فقالت بأن هذا الفيلم الروائي الذي يعتبر مساهمة في كتابة التاريخ الوطني يستعرض محطات من حياة الشهيد سي الحواس وقد أسند فيه الدور الرئيسي للممثل علي زاريف. ويتم العمل لتكون مشاهده أقرب لواقع هذه الشخصية وما حققته الولاية السادسة التاريخية في فترة قيادته لها وذلك بتسليط الضوء على نضاله السياسي والعسكري.

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