وزير المجاهدين يفصل في هوية العميد بين “مولودية الجزائر وشباب قسنطينة”

تحدث وزير المجاهدين الطيب زيتوني عن القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي في الآونة الأخيرة بسبب هوية عميد الأندية الجزائرية بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر.

وقال زيتوني في تصريح للنهار على هامش حفل مُخصص لتقديم مُقتنيات تاريخية خاصة بنادي “مولودية الجزائر” للمتحف الأولمبي الجزائري:

“نحن كوزارة المجاهدين لا نكتب التاريخ، بل نوفر المادة الخام للكتاب، والمؤرخين والباحثين، وعلى المؤرخين أن يكتبوا التاريخ”

وأضاف: ” لا يهمنا من تأسس الأول، بل تهمنا الحقيقة، والآن دورنا ليس الفتى من يقول كان أبي لكن الفتي من يقول ها أنا ذا”.