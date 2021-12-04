وزير المجاهدين يقدم تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد الحاج زيان أمحمدي

قدّم، وزير المجاهدين، وذوي الحقوق، اليوم السبت، تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد الحاج زيان امحمدي. كما جاء بالتعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ ارتقاء روح الفقيد المجاهد الحاج زيان امحمدي إلى جوار ربه،عليه رحمة الله.”

وتابع وزير المجاهدين “نفقد في سي زيان المجاهد الفذ والرجل الشهم صاحب الفضل والجود وأحد أعيان عرش أولاد نايل الكرام”. كما أضاف “الذي إن جالسته تستحضر معه تلك البطولات المجيدة لجنود جيش التحرير الوطني وملاحمهم الخالدة”. “التي لقنوا فيها المستدمر الهزائم تلو الهزائم حتى تحقق النصر المبين”.

وأضاف وزير المجاهدين “بهذا المصاب الجلل لا يسعني،إلا أن أتقدم لعائلته الكريمة وذويه وكل رفاقه بالكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة”. كما تابع “راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيين والصديقين”.

وقال وزير المجاهدين “الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعتبر الحاج زيان بن عبد الرحمن أمحمدي من أحد أعيان أولاد نايل ونزيل بلدية عين الملح التابعة لبوسعادة.

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