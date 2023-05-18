وزير المجاهدين يكشف جديد إسترجاع مدفع “بابا مرزوق” من فرنسا

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ان الدولة حريصة على استعادة التراث التاريخي والثقافي من الخارج.

وفي جلسة عامة لمجلس الامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة كشف الوزير ان الجزائر حريصة على إسترجاع التراث التاريخي والثقافي من الخارج بما في ذلك مدفع “بابا مرزوق” الذي تم نهبه إبان الفترة الإستعمارية.

وأوضح ربيقة ان مسألة استعادة التراث التاريخي والثقافي، المادي واللامادي من الخارج “تحتاج الى عملية رصد وإحصاء لكل محتويات هذا التراث بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم الى الانخراط في هذا المسعى وفق مقاربة علمية”، مشددا على أن الدولة تعمل على “بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي”.

وأضاف الوزير أن قطاعه يعمل على التعريف بالمدفع الشهير “بابا مرزوق” الذي لم يتم تصنيع مثله عبر التاريخ.

كما إغتنم الوزير الفرصة للتذكير بمجهودات الدولة في مجال إسترجاع جانب مهم من الارشيف من فرنسا بما فيها 22 علبة من نسخ الوثائق الدبلوماسية للفترة الممتدة من 1954 و1962 و600 وثيقة تاريخية تعود للفترة العثمانية. بالاضافة الى استرجاع مخطوطة نادرة ذات قيمة كبيرة استولت عليها ادارة الاحتلال الفرنسي سنة 1842 بعد الهجوم على الامير عبد القادر بجبال الونشريس.