وزير المجاهدين ينعي المجاهد بلعربي العربي

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد الفقيد بلعربي العربي المدعو سي جعفر عضو جيش التحرير الوطني بمستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة.

وبعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى. تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد بلعربي العربي المدعو سي جعفر رحمات الله تعالى عليه”.

وأضاف الوزير: “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح. بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة. ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.