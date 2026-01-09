إعــــلانات
وزير المجاهدين يُؤكد أن تجريم الإستعمار واجب وطني وأخلاقي

بقلم نادية بن طاهر
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن تجريم الاستعمار الفرنسي واجب وطني وأخلاقي، بالنظر إلى ما ارتكبه من جرائم جسيمة في حق الشعب الجزائري.

وشدد الوزير، خلال مشاركته أمس الخميس، في اجتماع لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة. خُصّص لدراسة نص القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر. على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن صون الذاكرة الوطنية يشكّل ركيزة أساسية في حماية السيادة التاريخية للجزائر.

وأوضح الوزير، أن هذا النص يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بالدفاع عن الذاكرة الوطنية وإنصاف تضحيات الشهداء والمجاهدين. وترسيخ الحق في الاعتراف والعدالة التاريخية.

وقد رد الوزير على استفسارات أعضاء اللجنة، مقدّمًا توضيحات وافية حول مختلف الجوانب التاريخية والقانونية لنص القانون.

