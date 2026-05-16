وزير المجاهدين يُشرف على إعادة دفن رفات 14 شهيدًا بتيزي وزو

حلّ صباح اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بولاية تيزي وزو، للإشراف على مراسم إعادة دفن رفات 14 شهيدًا من شهداء الجزائر، بقرية أغيل إيقلميمن التابعة لبلدية أمسوحال.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، والي الولاية، أبوبكر الصديق بوستة. رفقة السلطات المحلية، الأسلاك الأمنية والمدنية. وأعضاء البرلمان بغرفتيه والأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني.