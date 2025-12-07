وزير المجاهدين يُكرم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأحد، بمقر للوزارة، المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد، في زيارة حملت معاني الوفاء والاعتزاز بأحد أبرز رموز الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان للوزارة، أعرب الوزير عن امتنانه العميق وسعادته البالغة بهذه الزيارة الكريمة. مؤكدًا المكانة التاريخية الرفيعة للمجاهدة جميلة بوحيرد. ودور المرأة الجزائرية ونضالها البطولي الذي سجّل صفحات مشرقة خلال الثورة التحريرية.

ومن جهتها، عبّرت المجاهدة بوحيرد عن عظيم امتنانها وسرورها بحفاوة الاستقبال.

كما أعربت عن ارتياحها لوجودها في هذه الوزارة ذات السيادة التاريخية. مذكرة بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وصون عهد الشهداء، ورسالة أول نوفمبر الخالدة.

وفي ختام اللقاء، قام الوزير بتكريم المجاهدة جميلة بوحيرد، تقديرًا لنضالها وجهادها في سبيل الحرية والعدالة. واعترافًا بما قدّمته للوطن من تضحيات عظيمة.