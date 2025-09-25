وزير المجاهدين يُنصّب 20 أستاذًا باحثًا في مركز ثورة أول نوفمبر

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية وثورة أول نوفمبر 1954.

وخلال هذه الزيارة، اطّلع الوزير على مهام المركز في مجال البحث العلمي وحفظ التاريخ الوطني وصون الذاكرة الوطنية.

كما عاين مختلف المصالح والأقسام، وتعرّف على أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية للمؤسسة.

وأشرف على مراسم تنصيب عشرين أستاذاً باحثاً، ما سيساهم في تدعيم الطاقم العلمي والبحثي للمركز وتعزيز جهوده في مجال الدراسات التاريخية.