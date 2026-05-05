وزير المجاهدين يُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي

بقلم عايدة.ع
تقدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بأصدق عبارات التهاني إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي للعهدة التشريعية 2026-2029.

وأعرب الوزير عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا ثقته في أن كفاءته وخبرته. ستسهمان في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وخدمة قضايا القارة، والدفع بها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

