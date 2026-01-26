وزير المحروقات والمناجم في زيارة عمل إلى النيجر

يقوم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر.

وحسب وزارة المحروقات تندرج هذه الزيارة في إطار الاطلاع على آخر مستجدات نشاط مجمع سوناطراك في النيجر. لا سيما ما يتعلق بمتابعة ملف مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي. برقعة كفرا في شمال النيجر.

كما سيُجري وزير الدولة، رفقة الوفد المرافق له، لقاءات مع الجانب النيجري، تُخصص لمناقشة مدى تقدم المشروع. الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.

ويُرافق وزير الدولة خلال هذه الزيارة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي. والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية (SIPEX)، بوعرعارة الشريف، إلى جانب إطارات من الوزارة.

