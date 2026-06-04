لإطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء..وزير المحروقات ووزيري البترول للنيجر ونيجيريا يصلون إلى أدرار

حلّ، اليوم الخميس، بمطار ولاية ادرار- توات الشيخ سيدي محمد بلكبير، بولاية ادرار، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات. رفقة كل من أكبيركي إكبكو، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية. و حمادو تيني، وزير البترول لجمهورية النيجر. وهذا تحسبًا للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)

وكان وزير المحروقات ووزيري النيجر ونيجيريا مرفوقين بوفد يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. ومسؤولي الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (SONIDEP. إلى جانب عدد من الإطارات والخبراء من الدول الثلاث.

وكان في استقبال الوفد الرسمي لدى وصوله إلى المطار والي ولاية أدرار، السيد ضيف الله فضيل، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع انبوب الغاز العابر للصحراء. و تأكيدا على الانتقال الى المراحل العملية و التنفيذية، حيث يعدّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) أحد أكبر المشاريع الطاقوية الاستراتيجية في القارة الإفريقية. ويجسد إرادة الدول الثلاث في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة، ودعم الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

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