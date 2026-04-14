وزير المحروقات يتحادث مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، صالح علي حامد الخرابشة. وذلك بمشاركة سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران علاقات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات، لاسيما سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين وتطوير المبادلات التجارية. خاصة في مجالات تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المسال. إضافة إلى بحث فرص التعاون في تموين الأردن بهذه الموارد. وكذا في مجالي توزيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما تناول الجانبان تطورات السوق الدولية للمحروقات وآفاقها. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الأردني أن المباحثات كانت مثمرة، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات الشراكة مع الجزائر. وتكثيف المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور