وزير المحروقات يستعرض واقع التعاون الثنائي مع وزير البترول لجمهورية النيجر

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني. وذلك بحضور إطارات من القطاعين في البلدين.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزه. وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما تطرق الطرفان إلى مستجدات نشاطات مجمع سوناطراك بجمهورية النيجر، لاسيما على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا. في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجرية في مجال المحروقات. التي تم إبرامها بتاريخ 24 مارس 2026 على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون. المنعقدة بالعاصمة نيامي يومي 23 و24 مارس 2026، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، سيفي غريب. ونظيره الوزير الأول لجمهورية النيجر، السيد علي لمين زين.

وخلال المحادثات، تمّ الوقوف على مدى تقدم أشغال تهيئة واستكشاف رقعة كفرا، ومتابعة مستوى التنسيق القائم بين مجمع سوناطراك. من خلال فرعه سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، والشركة الوطنية النيجرية للبترول (SONIDEP). مع التأكيد على أهمية إشراك المؤسسات والشركات النيجرية في المشاريع الطاقوية. في إطار ترقية المحتوى المحلي ودعم التنمية الاقتصادية بجمهورية النيجر.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. من خلال تنظيم برامج تدريبية لفائدة الإطارات والتقنيين. وتطوير الشراكات بين المؤسسات الوطنية للبلدين، على غرار سوناطراك، سونيديب ونافطال، لاسيما في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وتأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات البترولية.

وأكد الوزيران، في ختام اللقاء، إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات، وتجسيد المشاريع المتفق عليها. بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترقية التكامل الطاقوي بين البلدين.

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