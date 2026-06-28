وزير المحروقات يستقبل رئيس شركة “فرايند” الإيرانية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، الأحد 28 جوان 2026، بمقر دائرته الوزارية. رئيس شركة فرايند للصناعات الرائدة (Industrial Pioneers Farayand Co - IPF)، فرامرز اختراعي Faramarz Ekhteraei، مرفوقا بالمدير التنفيذي للشركة. وذلك بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، وإطارات من القطاع.

وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والاستثمار بين مجمع سوناطراك وشركة فرايند في مجالات صناعة النفط والغاز والهندسة الصناعية. وإنجاز المشاريع الطاقوية، لاسيما في أنشطة التكرير والبتروكيمياء وإنتاج المواد البتروكيميائية ذات القيمة المضافة. على غرار مادة البولي بروبيلين ومشتقاتها، إلى جانب تطوير منشآت المعالجة وتحسين الأداء الصناعي ورفع قدرات الإنتاج والتحويل.

كما تناولت المحادثات فرص الشراكة في مجالات تصميم وإنجاز الوحدات الصناعية المتخصصة، وتطوير التجهيزات والمعدات الموجهة لصناعة النفط والغاز. ومعالجة المياه الصناعية، وكذا إدماج الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج والتحويل. بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة أهمية توسيع التعاون مع شركة فرايند. بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة تقنية وقدرات هندسية وصناعية في إنجاز المشاريع الطاقوية والصناعية. داعيا إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتكثيف الاتصالات مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الوطنية. من أجل دراسة فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لاسيما في المشاريع المرتبطة بالتكرير والبتروكيمياء وتطوير البنى التحتية الصناعية.

كما شدد الوزير على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية. بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي وترقية النسيج الصناعي الوطني.

من جانبه، أعرب السيد فرامرز اختراعي عن اهتمام شركة فرايند بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية. وتطوير شراكات طويلة المدى مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الوطنية. مؤكدا استعداد الشركة لوضع خبرتها في مجالات الهندسة والتصميم الصناعي. وإنجاز المشاريع الطاقوية في خدمة برامج تطوير قطاع المحروقات بالجزائر. والمساهمة في تجسيد مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة تعتمد على أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة.

كما استعرض وفد الشركة القدرات التقنية والصناعية التي تمتلكها فرايند، لاسيما في مجال الهندسة والتوريد والإنجاز (EPC) للمشاريع الصناعية، وتصميم وتجهيز وحدات المعالجة والتحويل في قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيميائية، معبرا عن رغبة الشركة في استكشاف فرص تعاون جديدة بالجزائر في إطار شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

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