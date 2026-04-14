وزير المحروقات يستقبل نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية لكوريا

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمبعوث الخاص لوزير خارجية جمهورية كوريا، بارك يونغان، مرفوقا بوفد من وزارة الخارجية لجمهورية كوريا. وذلك بحضور إطارات من وزارة المحروقات.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا. لاسيما في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز. حيث تم استعراض المشاريع الجارية وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والشراكة، خاصة مع مجمع سوناطراك، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. من الاستكشاف والإنتاج إلى المعالجة والتحويل، إلى جانب تعزيز المبادلات التجارية. لا سيما في مجال تصدير النفط الخام وغاز البترول المميع والنافطا، وكذا التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

وأكد الجانبان أهمية تطوير شراكات متبادلة المنفعة ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، والتكوين، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع الطاقوية. مع تشجيع المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.

ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الكوري أن هذه الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لتوطيد العلاقات بين البلدين. وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الثنائية.

