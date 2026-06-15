وزير المحروقات يستقبل وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT)، برئاسة المدير العام للسلطة، حسان أدوم يونوسمي، وذلك بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية-التشادية في مجال المحروقات. ومتابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقات والتفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. لا سيما في مجالات التنظيم والضبط وتطوير أنشطة المحروقات على طول سلسلة القيمة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الدولة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتشاد. مؤكدا حرص الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب–جنوب. وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.

كما استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية (ARH) وسلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد (ARSAT). لا سيما في مجالات تنظيم أنشطة المصب للمحروقات، وتطوير البنى التحتية الطاقوية، والتكرير، والتخزين. وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب السلامة الصناعية، وحماية البيئة، والرقمنة، والحوكمة، ومراقبة جودة المنتجات البترولية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين سلطة ضبط المحروقات الجزائرية ونظيرتها التشادية بتاريخ 23 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة. والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئتين.

وفي هذا السياق، تستضيف سلطة ضبط المحروقات، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2026، وفدا من سلطة ضبط قطاع النفط للمصب بجمهورية تشاد.

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم ورشات عمل تقنية مشتركة تجمع خبراء وإطارات المؤسستين. إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية واللوجستية التابعة لقطاع المحروقات. بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكرير والتخزين والتوزيع وتنظيم أنشطة المصب.

وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر لمواصلة مرافقة جمهورية تشاد في تطوير قطاعها الطاقوي. من خلال تقاسم الخبرات والتجارب التي راكمتها المؤسسات الجزائرية. وعلى رأسها سوناطراك، وسلطة ضبط المحروقات، والمعهد الجزائري للبترول. بما يساهم في تعزيز قدرات الكفاءات التشادية ودعم مشاريعها الاستراتيجية.