وزير المناجم.. استراتيجية القطاع تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، إن الأهداف الرئيسية، ببرنامج تطوير القطاع هو تنويع أهم الأدوات المحددة بشعب انتاج المواد المنجمية.

واوضح وزير المناجم، أن القطاع يسمو إلى تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار، وإصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية.

وأشار محمد عرقاب، إلى أن هذا الإطار يجب أن يطور وفق معايير البيئة العالمية التنافسية .

وأضاف المسؤول، أن الأمر يعتمد على وضع بيانات عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيويولوجية وجرد المعادن للمستثمرين.

إضافة إلى تكثيف برامج البحث المنجمي، من اجل استكشاف موارد معدنية جديدة، وزيادة الانتاج وتنويعها.

ومن أهداف الإستراتيجية، هو تقليص فاتورة الواردات، التي تكلف سنويا مبالغ باهضة، علاوة لاستهداف تصدير الفائض مستقبلا لجلب العملة الصعبة.

بالإضافة إلى تطوير الشراكة لجلب رؤوس الأموال والبحث عن الاستغلال المنجميين ومعالجة وتثمين المواد المنجمية للاستثمارات الكبرى.

كما تهدف الإستراتيجية، إلى اللجوء لاستخدام المعلومات والاتصالات الجديدة والرقمنة وإنشاء بيانات حديثة.