وزير المناجم: سنفتح أبواب الاستثمار للخواص للاستكشاف والاستغلال

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن نية قطاعه لفتح أبواب الاستثمار للخواص في مجال الاستكشاف والاستغلال.

وأوضح وزير المناجم، أن القطاع يملك خطة طريق من 4 محاور، منها إعادة دراسة قانون المناجم لجلب المستثمرين.

وأكد وزير المناجم، على ضرورة الذهاب إلى الاستكشاف في كل ربوع الوطن مع تحيين الخرائط، والعمل على توسيع المناجم.

وشدد عرقاب على تكثيف الإنتاج الوطني والعمل على البحث عن المناجم الجديدة، والاستثمار في الانسان وفي اليد العاملة.

وفي سياق متصل، قال وزير المناجم إن الاتصالات مهم جدا في القطاع، مشيرا إلى وجود تكنولوجيا عالية في استخراج المعادن.

وعن استحداث القطاع صرح الوزير أن له هدفين منها إنتاج مواد أولية كانت تستورد من الخارج والهدف الثاني توفير اليد العاملة.

وأشار عرقاب إلى أن الجزائر تزخر بمعادن متعددة الحديدية وغير الحديدية .