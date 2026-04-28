وزير المناجم: نطمح للتحول إلى منتج للسوق المحلية ومصدراً عالمياً نظيفاً

أكد وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، أن طموح قطاعه هو أن يجعل من بلادنا منتجا للسوق المحلية ومصدراً عالمياً نظيفاً، وذلك من خلال سلسلة تبدأ من استخراج المورد وتصل إلى المنتج النهائي.

وقال حنيفي، في كلمة له خلال مشاركته اليوم في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي تنظمها شركة PwC بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، أنه وبفضل أجيال من الجيولوجيين والميزانيات الموجهة للقطاع، تمكنا من إبراز إمكانات هائلة من المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك الليثيوم وغيرها. وأنه يضع ثقته في المقدرات الوطنية.

وأضاف الوزير، إن هذه الإمكانيات المنجمية تحتاج إلى تحويلها لخدمة الاقتصاد الوطني. وتجسيد المشاريع على أرض الواقع، من خلال إنشاء سلاسل قيمة وصناعات تحويلية.

وتابع الوزير، أنه تم إطلاق خطة عمل ابتداءً من عام 2024 تهدف إلى تثمين هذه الثروات ومعالجتها، بهدف عرضها ووضعها تحت تصرف المستثمرين.

ولفت إلى أن بلادنا تمتلك الموارد، ولكننا نحتاج أيضاً إلى طاقة تطويرية كبيرة. لذا كان من الضروري إنشاء رواق طاقوي ومنجمي يمتد من المورد الخام وصولاً إلى الاستخدام النهائي.

وأكد الوزير، أن ​طموح قطاعه هو بناء سلسلة متكاملة بنسبة 100 بالمائة برأسمال وطني. تجعل من بلادنا منتجاً للسوق المحلية ومصدراً عالمياً نظيفاً. وذلك من خلال سلسلة تبدأ من استخراج المورد وتصل إلى المنتج النهائي خلال 10 سنوات.

​مشيرا إلى أنه وقبل الحديث عن البيع، علينا تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض في القيمة المضافة.

وأكد حنيفي، أنه لا مناجم بدون تنقيب فمن الناحية الجوهرية، لن يتطور هذا القطاع دون جهد مستمر في البحث المنجمي.

مشددا على مواصلة العمل على برامج التنقيب، والإنتقال إلى مرحلة جديدة، وهي فتح القطاع أمام المؤسسات الوطنية والدولية لدعم جهود البحث العلمي والتقني، فلا استكشاف، يعني لا مناجم، ولا مناجم تعني لا صناعة.

وفي ذات السياق، قال الوزير أن التنقيب عملية تتطلب رأس مال مخاطر مع احتمالات نجاح متفاوتة. وكان لزاماً علينا تهيئة كافة الظروف أولاً. ف​منذ العام الماضي، واجهنا بعض الصعوبات، لا سيما في الربع الأول من عام 2024، لكننا لم نتوقف.

وأضاف الوزير، أن قطاعه يعمل على توفير كافة البيانات الجيولوجية المتعلقة بالإمكانات. وتطوير شبكات النقل والموانئ في عدة مدن لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.