وزير المناجم والبترول والطاقة الكوت ديفواري في زيارة إلى الجزائر

يشرع وزير المناجم والبترول والطاقة لكوت ديفوار، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي، في زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الوازة الزيارة جاءت بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وهذا خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 مارس 2026.

وسيكون وزير المناجم والبترول والطاقة بكوت ديفوار على رأس وفد هام يضم إطارات من قطاعي المناجم والبترول والطاقة الإيفواري.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استكمال المشاورات والتبادلات السابقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها خاصة في مجالي المحروقات والمناجم.

وهذا ضمن الجهود الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوزير الإيفواري في فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز. والمزمع عقدها يومي 30 و31 مارس 2026 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.