وزير المناجم يُحيي ذكرى تأميم المناجم وإنشاء مجمع “سونارم” غدا بأم البواقي

يشرف وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنفي، يوم غد الخميس، على فعاليات الاحتفال الرسمي إحياءً للذكرى الستين لتأميم المناجم، والذكرى التاسعة والخمسين (59) لإنشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، بولاية أم البواقي.

ويتضمن برنامج هذه المناسبة عروض سمعية بصرية حول مسار وتطور القطاع المنجمي، إضافة إلى التوقيع. على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتنظيم مراسم تكريم لفائدة الإطارات والعمال. الذين ساهموا في تطوير القطاع، تقديرا لجهودهم والتزامهم المهني.

وسيتم بالمناسبة تدشين وحدة صناعية تحويلية بولاية أم البواقي، في خطوة تعكس الديناميكية المتواصلة التي يشهدها القطاع، والهادفة إلى تثمين الموارد المنجمية الوطنية، خلق مناصب شغل، دعم التنمية المحلية وتعزيز الصناعات التحويلية.

