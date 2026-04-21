وزير المناجم يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة

استقبل وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، الثلاثاء 21 أفريل 2026، الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة (OLACDE)، أندريس ريبوليدو سميتمانز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، إلى جانب إطارات من الجانبين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة. مؤكدين إرادتهما المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أعلى، لا سيما في مجال المناجم والصناعات المنجمية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للموارد المنجمية في دعم التنمية الصناعية ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز الشراكات التقنية وتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، وتثمين الموارد المعدنية. إذ قدم الوزير عرضا حول أهم محاور تطوير القطاع، والمشاريع الهيكلية الجارية والمستقبلية. خاصة تلك المتعلقة باستغلال وتحويل الموارد المعدنية الاستراتيجية التي تدخل في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المتقدمة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تطوير سلاسل القيمة في القطاع المنجمي، من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرات التحويل والتثمين محليا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتحسين المردودية الاقتصادية للموارد المنجمية.

كما أبرز وزير المناجم والصناعات المنجمية أهمية تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، خاصة عبر إقامة شراكات بين مجمع سونارم ومؤسسات وهيئات متخصصة في الاستكشاف والاستغلال والتثمين المنجمي، لا سيما فيما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية والمواد الأولية ذات الاستخدامات الصناعية المتقدمة.