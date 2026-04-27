وزير المناجم يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي

استقبل وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، اليوم الاثنين، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون الثنائي في مجال المناجم والصناعة المنجمية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحثا فرص الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين، لا سيما على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيمة في القطاع المنجمي. خاصة في مجالات استغلال وتحويل الموارد المعدنية. ولا سيما المعادن الاستراتيجية والحرجة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة، قدم وزير المناجم والصناعة المنجمية عرضا حول أهم محاور تطوير القطاع في الجزائر.

مستعرضا أبرز المشاريع الجارية والمستقبلية، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للأنشطة المنجمية. وما يتضمنه من تسهيلات وتحفيزات استثمارية، في ظل مناخ استثماري محفز.

ودعا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص المتاحة والمساهمة في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال المنجمي، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة. لا سيما عبر إقامة شراكات بين مجمع سونارم ومؤسسات وهيئات متخصصة في الاستكشاف والاستغلال والتثمين المنجمي. خاصة فيما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية والمواد الأولية ذات الاستخدامات الصناعية المتقدمة.