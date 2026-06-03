وزير الموارد البترولية المكلف بالغاز في نيجيريا يحل بالجزائر

حلّ وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز بجمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو (Ekperikpe Ekpo)، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين. وإطارات من وزارة الموارد البترولية ومن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول. (NNPC). وهذا في إطار انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP. الذي يجمع وزراء المحروقات في كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والمزمع عقده اليوم بالجزائر العاصمة.

وكان في استقبال الوزير النيجيري والوفد المرافق له، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث الشقيقة، الجزائر والنيجر ونيجيريا. من أجل دفع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء نحو مراحل أكثر تقدما، وتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي. الذي يعد أحد أهم مشاريع الطاقة المهيكلة في القارة الإفريقية.

ويشكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزةً استراتيجيةً لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي، ودعم أمن الإمدادات نحو الأسواق الإقليمية والدولية. فضلا عن مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية. كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة. من أجل تنمية إفريقيا نيباد ( NEPAD. باعتباره أحد المشاريع القارية الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي. والاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية، ودعم الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة على مستوى القارة.

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