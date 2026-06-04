وزير الموارد البترولية النيجيري: أنبوب الغاز العابر للصحراء مهم للقارة الإفريقية بأكملها

أكد وزير الدولة للموارد البترولية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، إكبيريكبي إيكبو, بالجزائرالعاصمة، على الأهمية البالغة. التي يكتسيها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وأثره الاقتصادي على القارة الافريقية بأكملها.

كما أشار إيكبو، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، إلى أن خلال لقائه أكد لرئيس الجمهورية، أن نيجيريا “ستبذل كل ماوسعها” من أجل تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الهام. وأضاف بأن رئيس الجمهورية عبر عن “اهتمامه الكبير” بإتمام هذا المشروع “الحيوي”. والذي يحمل “أهمية “كبيرة للجزائر وللنيجر ولنيجيريا من حيث التصنيع وخلق فرص العمل، إضافة إلى بعده الافريقي”.

وذكر وزير الدولة النيجيري بأن العمل على هذا المشروع بدأ منذ سنوات طويلة. مؤكدا أن المشروع “يعني الكثير للدول الثلاث”. وسيكون لنجاح هذا المشروع -كما أضاف- “أثر كبير” على القارة الإفريقية بأكملها، مجددا الالتزام الكامل بتحقيقه.

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