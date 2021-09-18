وزير الموارد المائية: أزمة المياه سببها شح الأمطار

قال وزير الموارد المائية كريم حسني، أن النقص في التزويد بالمياه في العاصمة، سببه شح في تساقط الأمطار.وكشف عن برنامج إستعجالي لتنفيذ 217 بئر تنتج 325 ألف متر مكعب من الماء يوميا.

وأفاد الوزير خلال زيارة تفقدية لقطاعه اليوم، أن العاصمة بها 3 محطات تحلية مياه البحر بحي شاطئ النخيل، بسعة 7500 متر مكعب يوميا، ومحطة عين بنيان تضخ 10 أآلاف متر مكعب يوميا.ومحطة وزرالدة التي ستدخل حيز الإستغلال قريبا وتضخ 10 ألاف متر مكعب يوميا.

مشيرا أن هذه المحطات ستقلص من إستغلال المياه السطحية بـ65 بالمئة، بالإضافةإلى 3 محطات جديدة دخلت حيز الإنتاج تضخ 150 ألف متر مكعب يوميا مما سيقلص الإعتماد على المياه السطحية بـ95 بالمئة.

مضيفا أنه سيتم خلال سنة 2024 إنجاز محطتين بـ 300 ألف متر مكعب بشرق وغرب العاصمة، وهذا سيتفادى الإعتماد عللى المياه السطحي

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