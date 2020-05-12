وزير الموارد المائية: إرتفاع استهلاك المياه الشروب بـ 10 بالمائة منذ بداية الحجر الصحي

كشف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أن كمية إستهلاك المياه الشروب عبر كل الوطن زادت بنسبة تقدر بـ 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن الطلب على هذه المادة الحيوية ارتفع وطنيا بنسبة 10 بالمائة، وهو أمر يعد إيجابيا و يدل على تأقلم المواطن مع هذا الوضع الصحي الطارئ.

وأكد الوزير بأن القطاع جابه هذا الطلب المتزايد بكل صرامة ولبى كل الحاجيات الإضافية من هذه المادة الحيوية التي سجلت منذ بداية هذه الأزمة الصحية وإلى اليوم.

وفيما تعلق بمشاريع تزويد الساكنة بالمياه الشروب في مناطق الظل عبر الولاية، أكد الوزير بأن الإحصاء المتعلق بها قد تم والمشاريع تم برمجتها، وسيتم التكفل بها وإتمام إنجازها أخر السنة الجارية وكحد أقصى بداية السنة القادمة بتمويل من وزارة الداخلية والصندوق الوطني للماء التابع للقطاع.