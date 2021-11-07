وزير الموارد المائية: إنخفاض المياه عبر 22 سدا وبعضها وصل إلى الجفاف

أكد وزير الموارد المائية كريم حسني، أن الأزمة المائية التي مست 20 ولاية عبر الوطن خلال هذه الصائفة. سببها تراجع نسبة المياه بـ22 سد تمون هاته الولايات. حيث وصلت هذه السدود إلى حد الجفاف التام.

وخلال عرضه ميزانية القطاع بالمجلس الشعبي الوطني، قال وزير الموارد المائية، أن السلطات قررت تحلية مياه البحر كحل بديل أكثر إستدامة في مواجهة آثار التغيرات المناخية والعجز المائي. مشيرا إلى أن الجزائر تضررت كثيرا بفعل التغير المناخي.

كما أفاد حسني، أنه لحل أزمة المياه، تم وضع خطة إستراتيجية، تتعلق بإنجاز عدة محطات كبرى. بقدرة انتاجية تفوق 300.00 متر مكعب في اليوم ستلبي احتياجات المناطق الساحلية ، والولايات التي تقع عن بعد 150 كلم منها. وهذه المحطات هي محطة وهران، محطتين للعاصمة، محطة الجزائر غرب بفوكة، ومحطة الجزائر شرق بكاب جنات، ومحطتين ببجاية، والطارف.

وتابع الوزير القول، أنه تم وضع برنامج إستعجالي بالعاصمة، يتمثل في انجاز 3 محطات تحلية بقورصو، والمرسى، والباخرة المحطمة. ستدخل حيز الخدمة في صيف هذه السنة بقدرة انتاجية تصل إلى 150.000 متر مكعب في اليوم. بالإضافة إلى 11 محطة تحوز عليها الجزائر تنتج 760 مليون متر مكعب من المياه.

كما تحدث حسني، عن المياه السطحية والجوفية، مؤكدا عن مواصلة الجهود للوصول إلى قدرة تخزين 09 مليار متر مكعب. من خلال الحضيرة الوطنية للسدود من 80 إلى 85 سد عند اتمام اشغال انجاز 05 سدود جديدة. وهي سد بوزينة بباتنة، سد بوخروفة بالطارف، سد جدرة بسوق اهراس، سد سوق الثلاثاء، وسد سيدي خليفة بتيزي وزو.

بالإضافة إلى الشروع في عملية نزع الأوحال من السدود للرفع من قدراتها التخزينية. ومن جهة أخرى وبالنسبة للمياه الجوفية كشف عن وجود 281.000 بئر وتنتج حوالي 6.6 مليار متر مكعب سنويا.

حسني..القطاع يسير بغلاف مالي قدره 3183 مليار دج

كما قال الوزير أن قطاع الموارد المائية يسير 2402 عملية بغلاف مالي قدره 3183 مليار دج. وبرنامج قصد الانجاز بقيمة 650 مليار دج،

وبخصوص ميزانية التجهيز، أشار مسؤول القطاع أنها تقدر بـ 80.56 مليار دج (التسيير المركزي واللامركزي). منها 53.21 مليار دج للبرنامج الجديد و27.35 مليار دج لإعادة تقييم البرامج.

كما تقدر ميزانية التسيير بـ21.27 مليار دج منها 8.95 مليار دج مخصصة للمصالح اللامركزية. و12.32 مليار دج لفائدة المصالح المركزية.

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