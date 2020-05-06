وزير الموارد المائية: الأمطار الأخيرة ساهمت في امتلاء السدود

كشف وزير الموارد للمائية أرزقي براقي، أن الأمطار الأخيرة ساهمت في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب.

وأفاد الوزير على هامش وقوفه رفقة كل من وزيري السكن و الطاقة، على وتيرة تقدم أشغال عدد من المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة بوينان أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية ساهمت في تغذية طبقة المياه الجوفية.

وأضاف براقي أنه بالرغم من تأخر هطول الأمطار هذه السنة وكذا ارتفاع نسبة استهلاك المياه خلال الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلا أن نسبة امتلاء السدود تناهز حاليا الـ62 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن حجم المخزون الوطني من المياه يقدر بـ 4.2 مليار مكعب يضاف إلى مخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستمكن من تغطية احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصائفة المقبلة.