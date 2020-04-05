وزير الموارد المائية: الجزائريون أظهروا تضامنا كبيرا.. وسنتغلب على الوباء

قال وزير الموارد المائية براقي أرزقي أن الشعب الجزائري أظهر تضامنا كبيرا اتجاه اخوانه من المواطنين منذ تفشي فيروس كورونا وهذا من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح البشرية.

وأضاف الوزير براقي أرزقي من خلال منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك بأن الجزائر و الجزائريين سيتغلبون في نهاية المطاف على هذا الوباء بفضل السلطات العلليا و بفضل الإلتزام و الذكاء وخصوصا التضامن.

وقال ذات المسؤول في منشوره “دعونا ندعم ممارسي الصحة في نضالهم اليومي من خلال مراعاة قواعد الوقاية ولكن قبل كل شيء من خلال احترام تدابير المسافة”.