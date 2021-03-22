وزير الموارد المائية: الجزائر أمام تحديات للحفاظ على الماء

كشف وزير الموارد المائية مصطفى ميهوبي، أن الجزائر أمام تحديات فرضتها الضرورة للحفاظ على المياه في ظل التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للمياه، أن العالم يعاني من أزمة في المياه بسبب النمو الديموغرافي والتغيرات المناخية.

وأشار ميهوبي إلى أن أكثر من 2 مليار شخص عبر العالم يعانون من نقص في المياه.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر تحتفي باليوم العالمي للماء، وهي أم تحديات للحفاظ عليه في ظل التغيرات المناخية.

خاصة وأن الماء مورّد نادر نظرا للمناخ الشبه الجاف الذي يميز الجزائر وكذا بسبب ندرة تساقط الأمطار.

وأوضح الوزير، أن التغيرات المناخية ادت الى تباين في التساقط وهو ماتمت ملاحظته من خلال تراجع رهيب في مستوى السدود، وهو ما يتسبب في تذبذب التموين بالمياه الشروب.

وأفاد ميهوبي، أنه لا بد من دق ناقوس الخطرللحفاظ على الماء وتثمين موارده وتطوير قطاع الموارد المائية.