وزير الموارد المائية السابق: القطاع حساس وصعب.. غير أن المهمة ليست صعبة لتلبية إحتياجات الماء

قال براقي أرزقي وزير الموارد المائية السابق، أنه ومنذ توليه لمنصب الوزير أطلق عدة إستراتيجيات ساهمت في تلبية احتياجات الماء.

وأضاف براقي أرزقي خلال تسليمه المهام للوزير الجديد، أنه تم إعداد إستراتيجية لتموين المناطق النائية بالمياه الشروب.

وكذا محاربة ظاهرة التوحل في السدود، وجرد املاك منشآت الري عبر الوطن وإنشاء خلية استماع لانشغالات المواطنين والتكفل بها.

وأضاف براقي أنه تم إصلاح مؤسساتي على مستوى القطاع وإعادة هيكلة تنظيم الإدارة المركزية.

بالإضافة إلى إعادة تنظيم كل المؤسسات تحت الوصاية التي تعرف مشاكل مالية صعبة وتحسين الخدمة على مستوى المؤسسات.

بالإضافة إلى إعداد قانون الماء بصيغته الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع صعب وحساس والجزائر بلد قار واحتياجات الماء تتطلب جهدا كبيرا.