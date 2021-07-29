وزير الموارد المائية: العاصمة ستتخلى عن التمويل من السدود

أعلن وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم الخميس، إن العاصمة ستتخلى عن التمويل من السدود.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، إن العاصمة ستزود بـ3 أنظمة للتموين، منها 60 بالمائة من السدود و 20 بالمائة من الآبار أو المياه الجوفية و20 بالمائة من تحلية مياه البحر.

مشيرا إلى إن السدود الشرقية ستوجه لولايات أخرى، أما سدود الجهة الغربية “دويرة وبورومي”، ستوجه للفلاحة.

وأضاف الوزير، إن حوالي 250 بئر يتم استغلالها حاليا ومحطات للتحلية.

ومن جهته، قال والي بومرداس، إن ولايته أدرجت في الاستراتيجية الاستعجالية لتدارك نقص المياه، بهدف تقليص الهوة بين الإنتاج والطلب.

وأضاف الوالي، إن بومرداس تستفيد من 170 ألف متر مكعب يوميا من المياه، لكن هذه الكمية تقلصت الآن بسبب تراجع منسوب السدود التي تعد الممول الأساسي للولاية.

وتابع الوالي، إن مصالحه استفادت من برنامج استعجالي يحوي 66 بئرا، تم تسلم عدد منها، في انتظار تسلم البقية.

وكشف والي بومرداس، إنه وعلى المدى المتوسط، سيتم إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى إن مشاريع العاصمة ستخفف الضغط على الولاية.