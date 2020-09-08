وزير الموارد المائية.. الفيضانات المؤقتة سببها التساقط الكبير للأمطار في ظرف قصير

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء، إن الفيضانات المؤقتة التي تشهدها البلاد سببها التساقط الكبير للأمطار في ظرف قصير.

وأوضح الوزير للإذاعة الوطنية بأن ما تشهده الجزائر حاليا من تهاطل أمطار غزيرة يدخل ضمن النشاط الموسمي.

مؤكدا تأثر ولايات الوطن بالتغيّرات المناخية الحادة التي أصبحت أكثر كثافة، وهو ما يحدث في عدة مناطق من حوض المتوسط حاليا.

وأفاد الوزير بأن سبب الفيضانات المؤقتة التي شهدتها عدة ولايات، هي العواصف الخاطفة والكميات الكبيرة للمياه المتساقطة في ظرف وجيز.

مشيرا إلى أن “الكمية التي تساقطت في 3 ساعات بالعاصمة تعادل كمية تتساقط في شهر، كما تم تسجيل حوالي 20 ملم في 15 ثانية بخنشلة و 35 ملم في أقل من 20 ثانية بقسنطينة”.

وأوضح أرزقي براقي بأن “البالوعات لا تستطيع استيعاب تلك الكميات الهامة المتساقطة مهما كانت سعتها، لذلك نشهد هذه الفيضانات المؤقتة”.

كاشفا بأن الوزارة “تعكف على استكمال استراتيجية خاصة للتدخل في المناطق السوداء الـ 700 التي يمكن أن تشهد فيضانات خلال موسم الأمطار”.