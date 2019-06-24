وزير الموارد المائية: “تخصيص 350 مليار سنتيم لمشاريع المياه الصالحة للشرب بعين الدفلى”

وبالمناسبة، أكد الوزير أن ولاية عين الدفلى، ولاية فلاحية بإمتياز، داعيا إلى إستغلال الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع بالولاية.

كما أكد أن الوزارة مستعدة لتوفير الإعتمادات المالية في مجالات القطاع كإيصال المياه الصالح للشرب، الربط بشبكة الصرف الصحي والسقي الفلاحي …إلخ.

حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 350 مليار سنتيم لمشاريع المياه الصالحة للشرب، كما حرص على أن تكون عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في أحسن الظروف.

فيما سيتم بعث مشروع محطة معالجة المياه على مستوى خميس مليانة في أقرب الآجال الممكنة ، مع تخصيص غلاف مالي لتوسعة محطة التصفية بعين الدفلى .

كما وعد بتوفير وسائل إستخدام مادة الفحم النشيط لتخلص من الروائح، بالنسبة للبلديات التي تمون عن طريق السدود .

من جانب آخر، أشاد الوزير بالنتائج التي حققتها الولاية من خلال تطبيق مخطط وقائي من الفيضانات، عن طريق حملات النظافة لمختلف المصالح عبر مجاري الأودية والبالوعات.

وهو ما مكن من تجنب هذه الظاهرة السنة الماضية، مؤكدا على أن هذه الحملات سيتم تعميمها على المستوى الوطني هذا الموسم .

وفي ختام زيارته، دعا القائمين على تسيير السدود إلى ضرورة إستثمار محيطها في المشاريع السياحية، مؤكدا أن كافة السلطات مستعدة لتقديم الدعم لتجسيد هذه المشاريع الحيوية .