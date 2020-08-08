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وزير الموارد المائية: سد بني هارون لا يشكل أي خطر وليس سبب زلزال ميلة

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وزير الموارد المائية: سد بني هارون لا يشكل أي خطر وليس سبب زلزال ميلة
بقلم نسرين محفوف

صرح وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، اليوم السبت، من ولاية ميلة، أن سد بني هارون لا يشكل أي خطر على حياة المواطنين.

وخلال الزيارة التي قادته الى ولاية ميلةـ للوقوف على مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الجمعة، فند الوزير الإشاعات المتداولة بخصوص تفريغ السد.

وأوضح الوزير أنه لن يتم تفريغ سد بني هارون، كما أنه لا يشكل أي خطر وليس سبب الزلزال الذي هز ولاية ميلة أمس.

وأفاد براقي أن الفرق التقنية على قدم وساق لفحص السد، كما أنه سيتم تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب والمحيطات المسقية على مستوى 6 ولايات ابتداء من اليوم، بعد التذبذب في التوزيع بعد زلزال أمس الجمعة.

 

 


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