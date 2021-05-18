وزير الموارد المائية.. شركة “سيال” لم تستشر المساهمين قبل إصدار البيان

قال وزير الموارد المائية، مصطفى ميهوبي، أن شركة “سيال” للمياه، لم تستشر المساهمين قبل إصدار بيان الاثنين حول التزويد بالمياه.

وأوضح، ميهوبي، أن “سيال” أصدرت البيان، دون استشارة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير بحكم أنها شركة فرعية.

وأشار الوزير، إلى أن مصالحه ستعمل على توفير المياه للمواطنين سواءا بالعاصمة أو باقي الولايات.

وأضاف المسؤول “سنبدل قصارى جهدنا لجعل التوزيع دائم كما سطرناه في برنامج التوزيع لـ7 افريل”.

تابعا “لا يمكننا البقاء لشهور طويلة بهذا البرنامج، وسنستمر في ديمومة التوزيع ولكن حسب وفرة المياه السطحية”.

وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة عدد محطات التحلية من خلال إيجاد الإمكانيات المالية، بعد الخروج من جائحة كورونا.

مضيفا “يجب الوصول من 17 إلى 50 بالمائة من المياه غير التقليدية، لكن هذه المحطات ليس دائم وتتوقف دوريا للصيانة”.