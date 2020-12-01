وزير الموارد المائية: قطع الماء على كل مواطن لديه ديون تفوق “5 ملايين”

أعلن وزير الموارد المائية، إن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم، يجب عليه أن يسدد الفاتورة، أو يقطع عليه الماء.

وأورد الوزير، خلال إشرافه على إطلاق تطبيق الكتروني لتفعيل نظام الشباك الموحد الخاص بالخدمات التي يقدمها قطاع الموارد المائية: “طلبنا من مؤسسات تزويد المياه عدم توقيف التزويد بالماء بسبب عدم تسديد الفواتير، في وقت الجائحة”.

مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات تعاني اليوم من الإفلاس، لذلك فإن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم، يجب أن يسدد الفاتورة، أو يقطع عليه الماء.