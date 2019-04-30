وزير الموارد المائية: لا أريد انقطاعا في المياه الشروب هذه الصائفة

أكد وزير الموارد المائية علي حمام على ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة، لضمان استمرارية التزود بالماء الشروب بصفة منتظمة صائفة2019.

كما أمر الوزير اليوم في إطار لقاءاته الدورية بالمؤسسات التابعة للقطاع، بالعمل على ضمان خدمة عمومية ذات جودة ودون انقطاع.

وترأس اليوم علي حمام جلسة عمل مع مسؤلي شركة المياه والتطهير، بولاية قسنطينة SEACO، أين شدد على دمج كل التجمعات

السكانية الثانوية، وتعزيز عدد الموظفيين التنفيذيين لإصلاح التسربات المائية والتفكير في إعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة.

كما عمل خلال اجتماعه بمسيري الوكالة الوطنية للموارد المائية، أيضا على تقييم الدور الفعال للوكالة، في خدمة قطاع الموارد المائية.

وثمّن الوزير في الأخير نوعية المجهودات المبذولة من طرف إطارات الوكالة لضمان سيرورة مهامها بصورة جيدة.