وزير الموارد المائية: نحرص على دعم ومرافقة القطاع الفلاحي في الجنوب

أكد وزير الموارد المائية كريم حسني، أنه يتم الحرص الكامل على تدعيم ومرافقة القطاع الفلاحي في الولايات الجنوبية وبالأخص بولاية المنيعة.

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنيعة، عاين الوزير الخندق الرئيسي لتصريف المياه ومحطة تصفية المياه المستعملة بحاسي القارة. والمنقب المائي بالقطب الحظري الجديد ومستثمرة فلاحية نموذجية. كما أشرف على توزيع قرارات ترخيص لأشغال التنقيب عن المياه لقطاع الفلاحة.

و من اجل إعطاء دفعة قوية لقطاع الري في مناطق الجنوب تم اتخاذ قرار دمج الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير. وكذا دمج الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية. وستكون نقطة الانطلاقة من المنيعة مع تعميم هذه المبادرة على مستوى الولايات الجنوبية. بهدف تحسين الخدمة العمومية في مجالي التزود بالماء الشروب والتطهير.

كما تم إتخاذ إجراء إستحداث الشباك الموحد الخاص بمنح رخص حفر الآبار كآلية جديدة. وتسريع وتيرة معالجة ودراسة الملفات الإدارية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما.

بهدف تدعيم تنمية الزراعات الاستراتجية في المناطق الصحراوية وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للفلاحين. من خلال القضاء البيروقراطية المتعلقة في التعقيدات والعراقيل المسجلة في عملية منح رخص انجاز و حفر الآبار. بالإضافة الى تسهيلات أخرى تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة القادمة.

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