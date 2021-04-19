وزير الموارد المائية: نحو فسخ العقد مع “سيال” لأنها أخلت بالتزاماتها

أعلن وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، إمكانية عدم تجديد العقد المبرم مع الشريك الفرنسي “سيال”.

وأشار في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن العقد الذي ينتهي في أوت المقبل، من الممكن أن لا يتم تجديده.

وقال “فشل الشريك الفرنسي في التزاماته خاصة في إطار عقده الثالث حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسريبات”.

وأفاد الوزير أن SEAAL لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه.

وشرعت وزارة الموارد المائية في عمليتي تدقيق، ستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي.

وقال “العقد ساري المفعول ويجب احترام الالتزامات، وسنرى في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا”.

وتابع “لكنني أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث، كانت هناك مخالفات، والطريقة الحالية لإبرام العقد لا تفي بالمتطلبات الحالية”.