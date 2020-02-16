وزير الموارد المائية: وضع حد نهائي لمعضلة إنقطاع الماء الشروب

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن وضع حد نهائي لإنقطاعات الماء الشروب، من أولويات قطاعه، وسيعمل على تجسيده على المدى القريب والمتوسط.

وتناول الوزير، في تدخله باجتماع الحكومة مع الولاة، اليوم الأحد، بقصر المؤتمرات، الأمن المائي الوطني، والذي أصبح مرتبطا بالتحول المناخي، خصوصا مع الطلب المتزايد على الماء.

وأكد الوزير، على ضرورة التركيز على وفرة المورد المائي، وليس على استغلاله.

وتطرق أرزقي براقي، لهشاشة نوعيةخدمة توزيع المياه، عبر مختلف بلديات الوطن، والإعتماد الكلي على الدعم العمومي.

وأشار الوزير، إلى أن قطاعه يعمل على الخروج من القطيعة التامة التي تعيق مساهمة القطاع، في الإقتصاد الوطني والمعتمد كليا على البترول.

ووعد الوزير، بإحداث اصلاح عميق في حوكمة المياه، وسبل التنظيم، والعقلانية والتوفير واستغلال المنشآت المائية والقدرات المائية الجوفية الصحراوية، والتجديد الطبيعي للطبقات الجوفية والمخزونات المائية.

وكذا مراجعة إعادة النظر في الصعوبات المالية للمؤسسات ذات الوصاية، واعادة هيكلتها.

والرقمنة والصيانة وتوسيع الشبكات ورفع قدرات المعالجة والتخزين ومواجهة الفياضانات، والوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

هذا وأشار أرزقي براقي، أن الولايات التي تسجل عجزا في التزويد بالماء، ستستفيد من برامج استدراك قصيرة الأجال.

بالإضافة إلى تدعيم المناطق الريفية، وتوفير الري الفلاحي، ودعم جهود زيادة المساحات المسقية، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وكذا مرافقة ودعم وتطوير الفلاحة الصحراوية، بإتخاذ تدابير خاصة للجنوب والهضاب العليا.

وأكد الوزير، أنه ومن أولويات الحكومة، توفير الماء كما ونوعا، لتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع ونشر ثقافة مائية حقيقية في المجتمع، وإشراك المواطن في اقتصاد هذا المورد وذلك تنفيذا لالتزامات برنامج عمل زمني، يتم تقييمه دوريا.

بالإضافة إلى تكثيف التنسيق مع الولاة، وترقية الموارد البشرية ببرامج التعاون ونقل الخبرات.