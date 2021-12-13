وزير الموارد المائية يأمر بتنظيم أيام إعلامية لفائدة البرلمانيين

أمر وزير الموارد المائية، كريم حسني، بتنظيم أيام اعلامية لفائدة البرلمانيين تهدف الى تقديم و التعريف بمختلف برامج التنمية الجارية في القطاع.

وأشار الوزير في مذكرة وجهت للولاة، الى “نقص المعلومات” التي يمتلكها اعضاء غرفتي البرلمان بخصوص برامج تطوير قطاع الموارد المائية.

وأضاف حسني ان انتباهه لفت الى هذه المسألة خلال اللقاءات المختلفة المخصصة للبرلمانيين بمقر الوزارة.

وبالنظر لقربهم مع الساكنة المحلية، شددت الوثيقة على اهمية امتلاك اعضاء مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني للمعارف اللازمة حول برامج التنمية في الولايات. وهذا من اجل تثمين احسن للجهود المبذولة من طرف الدولة بهدف ضمان تكفل أمثل باحتياجات السكان من حيث الماء الشروب والتطهير. وكذا ضمان موارد مائية اكبر للفلاحين في مجال الري.

وستسمح هذه الخطوة بوضع الظروف الملائمة لتشاور “مثمر” على المستوى المحلي. كما ستمكن الاطراف المعنية بالمساهمة فعليا في ازالة بعض “العراقيل” التي تؤخر انجاز بعض المشاريع.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير الدعوة للولاة بإعطاء تعليمات للمدراء المحليين للموارد المائية. وذلك من اجل تنظيم ايام اعلامية لفائدة البرلمانيين بهدف تقديم “برامج التنمية الجارية بمختلف طرق التمويل. وكذا البرامج الجديدة لسنة 2022 التي سيتم اعلانها لاحقا”.

كما اكد الوزير على اهمية توجيه الدعوة لمسؤولي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في القطاع لهذه اللقاءات.

ويتعلق الأمر بالجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. إضافة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، وهذا من اجل عرض البرامج المركزية.

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