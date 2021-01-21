وزير الموارد المائية يأمر بوضع حد لمشكل شح المياه ببلديات شمال قسنطينة

أمر وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بتعزيز قدرات التخزين لمواجهة شح المياه الذي تشهده بعض بلديات الجهة الشمالية لقسنطينة.

وجاء ذلك، خلال زيارة العمل والتفقد، التي يقوم بها الوزير اليوم الخميس إلى الولاية، حسب بيان للوزارة.

هذا واستمع براقي، خلال زيارته إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، إلى عرض حول قطاع الموارد المائية.

كما قام الوزير بزيارة مشروع محطة الضخ، مع تقديم عرض حول تزويد ذات المدينة بالمياه الصالحة للشرب.

وختم براقي، زيارته إلى علي منجلي، بتفقد مشروع محطة التطهير.

أين أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المشروع وإستلامه في أقرب الأجال.