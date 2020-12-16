وزير الموارد المائية يبعث برقية تعزية إلى الفريق شنقريحة

بعث وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، برقية تعزية، إلى الفريق سعيد شنقريحة، قدم من خلالها تعازيه إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسر الضباط الثلاثة الذين استشهدوا اثر تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البحرية.

وجاء في برقية التعزية:”رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اغمرتني مشاعر الحزن و انتابني التأثير على إثر نبا الفاجعة الأليمة،

و التي ألمت بنا جميعا، استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين و المقدم الوالي محمد أمين و الملازم الأول بوزايدة نور الدين، رحمهم الله جميعا ، أفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت بولاية تيبازة و التابعة لقيادة القوات البحرية.”

قبل أن يضيف الوزير:”و إنني على أتم اليقين أن هذا المصاب الجلل سيزيدكم، وكذا جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير،

قوة و عزيمة و إصرارا ، لمواصلة محامكم النبيلة على أكمل وجه، و أنتي مدرك أيضا، أنكم، و جميع أفراد جيشنا العزيز، ماضون على خطى شهدائنا الابرار الذين ضحوا بالنفس و النفيس من أجل هذا الوطن المفدى،

حيث لا يسعني من هذا المقام، إلا أن أبتهل إلى المولى العزيز الحكيم، أن يتغمد روح شهداء الواجب الوطني، و أن يجتبيهم إلى جواره، راضية مرضي عنهم ، و أن ينزل في قلوب عائلاتهم، و في قلوبكم، و ذويهم الأبرار،

و كل اللذين أحبوهم من الأهل و الإخوة والأصدقاء، الصبر و الذكر الحسن، و أعرب لكم جميعا عن تعازي القلبية الصادقة و دعواتي الأخوية الحارة بالمغفرة و الأجر العظيم.”