وزير الموارد المائية يترأس إجتماعا إستعجاليا لتزويد بلديات برج بوعريريج بالماء الشروب

ترأّس وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، إجتماعا إستعجاليا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد بلديات برج بوعريريج بالماء الشروب.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الإجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بسبب التذبذبات الأخيرة في التزويد بالماء الشروب.

خاصة تلك التي شهدتها بعض بلديات ولاية برج بوعريريج نتيجة تراجع منسوب سد عين زادة، الممون الرئيسي لساكنة هذه الولاية.

وأوضح البيان، أن الوزير أمر باللجوء إلى عملية تحويل المياه من سد موان بولاية سطيف لتدعيم سد عين زادة.

كما أمر الوزير بالرفع من حصة الإنتاج للتزويد اليومي للبلديات المعنية، ووضع حيز الخدمة لكل الآبار الارتوازية والمناقب التي تم انجازها مؤخرا.

بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة أحادية الكتلة التي تم إنجازها على مستوى سد تالسديت بولاية البويرة.

وكذا إعطاء ديناميكية جديدة لمشروع تحويل المياه من سد تيشي حاف بولاية بجاية لتزويد 5 بلديات في شمال ولاية برج بوعريريج.

وطمأن الوزير مواطني برج بوعريريج بتحسين الوضعية في الأيام المقبلة.