وزير الموارد المائية يترأس اجتماعا لتقييم تجسيد البرنامج الإستعجالي لإنجاز الآبار والمناقب

ترأس وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم السبت بمقر الوزارة, إجتماع عمل خصص لمتابعة و تقييم مدى تجسيد البرنامج الإستعجالي الخاص بإنجاز الآبار و المناقب.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية فإن هذا الإجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع و المدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية يندرج في في إطار إستمرارية تأمين تزويد مختلف الولايات بالماء الشروب بالاعتماد على المياه الجوفية.

ووجه الوزير خلال هذا اللقاء تعليمات إلى مدراء الشركات المعنية بالالتزام بانجاز الآبار و المناقب بصورة مستعجلة.

كما شدد على ضرورة إحترام أجال إستلامها إضافة إلى الرفع من وتيرة الأشغال من اجل ضمان تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

وأمر الوزير أيضا بتحسين الخدمة العمومية للمياه التي يوليها القطاع أهمية بالغة.

كما أكد الوزير على التحضير المستمر لتغطية الطلب على هذا المورد الاستراتجي الهام مع وضع كافة الإمكانيات المادية و البشرية.

وتهدف هذه الإجراءات لتجسيد البرنامج الاستعجالي التكميلي الخاص بالمناقب من خلال تفعيل التنسيق و تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في قطاع الموارد المائية.