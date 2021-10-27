وزير الموارد المائية يتفقد آبار العاصمة

قام وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لعدة آبار ببلدية أولاد الشبل في العاصمة، رفقة والي العاصمة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار البرنامج الاستعجالي المسطر من طرف القطاع.

وأوضح بيان للوزارة، أن استغلال الآبار الجديدة التي أنجزت في إطار المخططات والبرامج الاستعجالية، سمح ببلوغ انتاج سنوي قدر بـ300.000 متر مكعب في اليوم.

وأشار البيان، إلى أن هذا الحجم من الإنتاج، مدعو للارتفاع تماشيا مع استلام الآبار الجاري انجازها.

وأضاف البيان، إن إجمالي إنتاج الماء بالعاصمة يبلغ حوالي 750.000 متر مكعب في اليوم، نتيجة أزمة شح الامطار التي تشهدها بلادنا.

هذا وسيتم الحفاظ على هذا المستوى من الانتاج، كما سيتم اللجوء إلى مياه السدود إلى غاية عشية موسم الإصطياف المقبل.

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