وزير الموارد المائية يتفقد محطة تصفية المياه المستعملة كاف الدخان بغرداية

وقف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الإثنين، بمحطة تصفية المياه المستعملة كاف الدخان ببلدية “العطف”، خلال زيارته لولاية غرداية.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير، لعرض مفصل حول واقع القطاع بالبلدية.

كما استمع براقي، لأعيان ومواطني المنطقة بخصوص النقائص التي تعرفها البلدية بخصوص السقي الفلاحي.

وكلف الوزير، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بإتمام الدراسة على مستوى محيط السقي للبلدية، وتقديم بطاقة فنية لتسجيل إنجاز محيط سقي فلاحي 500 هكتار.

ويأتي ذلك، للاستفادة من المياه المصفاة لمحطة كاف الدخان للسقي، وكذا بالنسبة لتهيئة سد أحباس تجنينت الذي يعتبر رمز تراثي للولاية بأكملها.

كما قرر الوزير، تكليف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتسيير جميع سدود الولاية.

كما شدد أرزقي براقي، على تسريع وتيرة الأشغال بسد أحباس تجنينت، وذلك بالاعتماد على فريقي عمل وكذا تقديم كل ما يتطلبه المشروع من دعم مادي ومعدات لتسليم المشروع في آجاله المحددة.

وجاء هذا، في اطار الزيارة الميدانية لوزير الموارد المائية رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، لولاية غرداية، اليوم الإثنين.